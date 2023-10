A dos años de servir a la ciudadanía desde el Congreso de Michoacán, el diputado local Reyes Galindo Pedraza, destacó que el diálogo y cercanía con la gente del Distrito 22, han sido factores primordiales para atender las principales demandas que hay en la región de Tierra Caliente.

Dijo que una de las premisas que ha tenido desde el inicio de su gestión como legislador es erradicar la idea del “diputado ausente”, que por muchos años se implantó derivado de que solo pedían el voto, tomaban protesta y se olvidaban de regresar a los municipios que les brindaron la confianza para obtener la diputación.

“Hemos mantenido una gran coordinación con la gente, me he ganado su confianza, a tal grado que ellos son los que me marcan la línea de trabajo para brindar atención a las necesidades con mayor urgencia en cada una de las comunidades que componen los municipios del Distrito que represento”, aseveró.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, destacó que el objetivo para este año como legislador, es darle continuidad a la transformación del Distrito 22, y para ello buscará fortalecer aún más el diálogo con todos los sectores de la sociedad, para que las acciones las acciones que se realicen en lo consecuente estén encaminadas a resolver las necesidades y aspiraciones de las familias michoacanas.

Por último, Reyes Galindo señaló que otro de los factores que han abonado a lograr las metas trazadas, es la unidad al interior del Grupo Parlamentario del PT, que aunque a veces hay discrepancias ideológicas, hay un objetivo en común: servir al pueblo y mejorar el nivel de vida de todas y todos los michoacanos.