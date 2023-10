Morelia, Michoacán; 03 de Octubre del 2023.- El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente, Alfonso Martínez Alcázar tiene especial interés en acercar el arte y la cultura a la población del norte de la ciudad por ello abrirá las puertas del teatro Chucho Monge como foro de proyección a la gira de documentales Ambulante que se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre y que tendrá más de 13 sedes en Morelia.

Es así que, por segundo año consecutivo el Colegio de Morelia será una de las sedes, en la que se proyectará la película “Me Meet in the Bathroom”. Al respecto El director general de la paramunicipal, Iván Fernando Barrales Alcántara, hace una extensa invitación a la población para que asista el próximo 6 de octubre en punto de las 19:00 horas a presenciar esta gran cinta que cuenta con excelentes críticas.

Destaca que el teatro tiene la capacidad para recibir a más de 900 espectadores además de contar con un amplio estacionamiento.

“Meet Me in the Bathroom”, Encuéntrame en el baño, muestra un viaje inmersivo a través de la escena musical de Nueva York al comienzo de los años 2000, con material inédito de bandas como Interpol, The Strokens, LCD Soundsystem y Yeah Yeah Yeahs.

Cabe mencionar que esta película ha sido clasificada dentro de la sección denominada “Sonidero” por Ambulante, las cuales exploran las formas en que el sonido y la música han marcado momentos de encuentro, de gozo, de lucha y de innovación.

En la confluencia entre diferentes diciplinas artísticas y material de archivo, estas obras nos conectan con nuestra propia pertenencia, identidad y fisura.