Me pasa todo el tiempo con algunos clientes: no logran comprender que hacerles neurocomunicación y neuromarketing profesional, no pasa por “comunicar mentiras”.

Una marca personal, comercial, corporativa o política que miente, viola una ley básica de construcción de historias: la Ley de la coherencia y está destinada al fracaso.

Ahora bien, dentro de la Ley de la coherencia hay diversos tipos de coherencia y uno de los tipos que se viola con mucha frecuencia, es la coherencia en el comportamiento. Es decir, he tenido marcas que me piden les comunique, pero en ocasiones por su cuenta hacen lo que no estamos predicando en su comunicación y marketing.

Si ustedes son marcas o contrataron a alguien para manejar la marca y desean que su mensaje y sus historias sean claras, creíbles y persuasivas, entonces sean coherentes y comprendan que basta una incoherencia para que su inversión en un trabajo profesional se vaya a la basura.

No hay un comunicador o un marketer que salve el desgaste de la marca si usted miente.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.