Este domingo, durante el Sexto Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del PRD, la militancia perredista tomó decisiones importantes de cara al proceso electoral del 2024, entre las que destaca poner fin a imposiciones del pasado para definir candidaturas, la toma de protesta a dirigencias municipales del estado, así como la aprobación de la política de alianzas en Michoacán.

Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del PRD celebró la unidad del PRD en Michoacán y destacó ante las y los consejeros perredistas cómo el partido se está fortaleciendo en todos los municipios michoacanos con la participación activa de la militancia y los nombramientos de presidencias y secretarías municipales en donde se encontraban acéfalos o era necesaria una renovación, confiando que el PRD ganará en 2024 las elecciones en los municipios del estado.

Desde el máximo órgano de gobierno del PRD, Ocampo también hizo un reconomiento a quienes semanas atrás recabaron las firmas para participar en el proceso del Frente Amplio por México (FAM) para definir la coordinación de este organismo, “todo mi reconocimiento y felicitación porque el perredismo michoacano se movilizó y logramos superar por mucho al PRI y al PAN que también hacían esfuerzos para recolectar firmas”.

Tiempo de definiciones. Priviligiamos la democracia y ponemos fin a errores del pasado

A casi un mes de haber iniciado el proceso electoral 2023-2024, el presidente estatal del PRD reiteró que la política de diálogo estará presente en el partido, “es el tiempo de que tomemos las mejores decisiones”, y por ello “vamos a buscar por todas las vías el diálogo” y que haya unidad en los municipios.

Agregó que en el PRD se tendrán mecanismos democráticos para la selección de las y los candidatos, a través de mediciones, asambleas “lo que tengamos que hacer, pero que siempre todas y todos saliendo juntos del a mano para poder ganar nuestras elecciones”.

En este sentido Ocampo destacó que la unidad es la clave del éxito, por lo que llamó a la militancia del partido a dialogar, con respeto e inclusión, de lo contrario los triunfos electorales serán más complicados, “Les pido que cerremos filas todas y todos”.

Política de Alianzas

“Vamos a caminar con el PRI y con el PAN”, puntualizó Ocampo tras la aprobación de la política de alianzas durante el Sexto Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del partido, y se respetará a los municipios en donde no se desee contender en la alianza con dichos partidos, “vamos a ser muy respetuosos”, porque habrá respeto a las decisiones de la gente.

Ante el consejo estatal, Ocampo dijo que no habrá una imposición de la alianza, pues insistió que se privilegiará el diálogo y las decisiones de la militancia. Es así que adelantó la publicación de un calendario de reuniones en los municipios para iniciar el diálogo entre todas y todos para tomar definiciones asertivas para lograr el triunfo el 2 de junio de 2024.

Al respecto, precisó que esta esperanza se encuentra representada en Xóchitl Gálvez, quien se convertirá en la primera presidenta de México, “vamos a defender con todo el proceso electoral”, a cuidar a nuestras y nuestros candidatos ante la inseguridad que amenaza al país.

El PRD defenderá la libertad para la elección de representantes populares, expresó el líder perredista, quien destacó que si no se garantiza una vida democrática plena, no tendremos patria.

“Estoy muy seguro que estamos preparados para dar la batalla, esta gran batalla. Vamos a jugar en contra de toda la maquinaria que tiene el gobierno federal y que la dirigen desde Palacio Nacional. Vamos a jugar con aquellos que, por cierto salieron de aquí, y que hoy se han obsesionado a toda costa a intentar debilitarnos, pero no lo han logrado. No nos van a asustar, no tenemos miedo, aquí hay mujeres y hombres muy valiosos, valiosas, con mucha calidad, con mucha capacidad, con mucho liderazgo que todos los días trabajan en la calle, colonia y la comunidad”, concluyó el líder del PRD en Michoacán.