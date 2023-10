Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacaron que en el proceso electoral del 2024, se tendrá la mayor de las alianzas con partidos políticos y sociedad civil.

En el marco del Sexto pleno ordinario del XI Consejo Estatal, se aprobó el resolutivo relativo a la política de alianzas para el proceso electoral local ordinario 2023-2024.

“Atrás quedaron ya las diferencias con el PRI y con el PAN, se aprobó ya política de alianzas, vamos a caminar juntos, pero algo fundamental es también la sociedad civil”, expresó Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD.

Asimismo, enfatizó que la dirigencia del PRD respetará a aquellos municipios en los que decidan no ir en alianzas.

Vamos a respetar lo que la gente nos diga, si quieren ir con el PRI, o con el PAN, o con los dos, o caminar solos. Donde la gente decida que no nos conviene ir acompañados no vamos a imponer de ninguna manera una alianza mientras no tenga el consentimiento de la militancia.