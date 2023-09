“Michoacán Primero se queda en la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral, a levantar la voz, a responder por la confianza recibida, y exhortamos respetuosamente a nuestros pares a no abandonar el debate”; este fue el llamado que el Presidente Estatal de esta nueva fuerza política, Antonio Plaza Urbina, hizo hacia los tres partidos del Frente ante su ausencia en dicho espacio.

Comprendo el enojo y la frustración de los dirigentes del Frente ante el Gobierno del Estado, pero no comparto su decisión de retirarse de la mesa. Que sea un espacio útil de interlocución y exigencia a la autoridad, está en manos de quienes formamos la oposición. Es un error regalarle al gobierno la comodidad de la abstención y el retiro.

Durante su participación en dicho espacio, reiteró que se vislumbran riesgos importantes de inseguridad en el próximo proceso electoral en Michoacán, por lo cual es necesario elevar el debate, presentar asuntos relevantes y convertir a la mesa en un instrumento útil.

En ese sentido, respaldó la propuesta de crear una “Agenda de Riesgo” y reiteró que la labor de garantizar la seguridad no recae en el Instituto Nacional Electoral (INE) ni en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sino en el Gobierno del Estado.

No es posible que, como lo hicieron otros gobiernos, quieran poner la seguridad de los comicios en la cancha de los órganos electorales. Eso no funciona, eso es un grave error, porque ni el INE ni el IEM tienen la posibilidad de enfrentar los problemas de seguridad, ellos mismos pueden ser víctimas de la inseguridad, no son quién para resolverla.