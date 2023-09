“Vamos bien, de la mano con la gente, con el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y del Gobierno del Estado, hemos logrado avanzar de manera importante en nuestro objetivo que es alcanzar la paz y la justicia social de la Tierra Caliente”, afirmó el Diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza.

Así lo expresó el diputado local desde el corazón de la Tierra Caliente, al informar ante más de 6 mil ciudadanas y ciudadanos de la región el trabajo realizado durante su segundo año como legislador, a quienes agradeció la confianza de ser su representante ante el Congreso de Michoacán.

“Los intereses de la gente, son mis intereses; y estoy seguro de que para ser un buen representante del pueblo, primero hay que hacer valer la humanidad que tenemos en cada uno de nosotros; con mucha humildad y respeto les digo que seguiré acatando esta responsabilidad que me confiaron hace dos años los 50 mil 462 ciudadanos de este Distrito”, indicó.

“Por eso estamos aquí, en esta plaza pública de frente a todas y todos como haría cualquier verdadero demócrata y como hacían hace algunos años las izquierdas, de frente a la gente y con la gente, tal y como nos lo ha enseñado nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador con las premisas de la verdadera Transformación: no mentir, no robar y no traicionar”, abundó.

El además coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, mencionó que las puertas del partido que representa en el Congreso local, están abiertas para seguir impulsando la locomotora ideológica de la 4T y que Michoacán siga la ruta del progreso, que se podrá consolidar solo si se suman voluntades en todos los sectores y dejando de lado ideologías y ambiciones personales.

A este evento acudieron Teresa Mora, titular de la Secretaría del Migrante en representación del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, así como los alcaldes de los municipios que integran el Distrito local 22: La Huacana, Múgica, Nuevo Urecho, Tumbiscatío, Arteaga, Churumuco, Parácuaro, Lombardía, Taretan, así como de Lázaro Cárdenas y de Ziracuaretiro.

Además estuvieron presentes integrantes del gabinete del Gobierno de Michoacán, el líder del PT en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores; el comisionado político del PT en la entidad, Eduardo Díaz Antón, así como legisladoras y legisladores locales, representantes ejidales, del sector educativo jefes de tenencia, integrantes de diversas expresiones sindicales, ganaderas, de medios de comunicación, entre otros.