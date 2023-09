Miguel Ángel Ramos Alejo, presidente municipal de Chilchota, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció su renuncia a la militancia, aduciendo que lo han dejado solo, por principios y dignidad, ya que el PRI, está distraído en otras cuestiones y está en decadencia.

Este anuncio, lo hizo durante una rueda de prensa con algunos medios de comunicación locales, donde señaló una serie de situaciones que lo obligaron a abandonar dicho instituto político, cuya dirigencia, encabezada por Memo Valencia, ha mostrado poco interés por los municipios que gobierna, los ha dejado descobijados, recalcó.

A pesar de que llevo la playera del PRI bien puesta, tomo esta decisión de manera personal”, dijo. No les voy a fallar; a mí, no me define un partido político. En estos momentos, es mejor hacernos a un lado y buscar nuevas oportunidades para nuestro municipio.