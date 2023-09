El Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla implementó un programa único en su tipo a nivel nacional, que está ganando la batalla al cáncer infantil al reducir en un 80 por ciento los índices de mortalidad en las y los menores, como Gadiel Pérez Zavala, diagnosticado con leucemia hace un año y medio.

Catalina Zavala, madre de Gadiel, recuperó la credibilidad en el Gobierno de Michoacán en el momento en el que más lo necesitaba. “Hasta que no te pasa sabes lo que es necesitar el apoyo y que realmente te lo brinden. Yo no sé qué hubiera hecho si no me dieran este apoyo para mi Gadiel, Dios pone ángeles en tu camino, no hay duda”.

Reconoció que, recibir mes a mes el recurso económico de 4 mil pesos, sin dar nada a cambio, por parte del Programa para el Bienestar de las Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, a cargo de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), le ha permitido pagar los traslados y alimentación especializada que requiere el tratamiento de Gadiel.

“Mi niño lleva su tratamiento al pie de la letra, así como nos lo pide el médico, así le compramos sus alimentos, lo llevamos a sus quimioterapias y curaciones, es un compromiso que asumí por mi niño y que, sin esperarlo, también lo hace el gobernador Bedolla”, comentó la madre del menor en tratamiento oncológico.

Recuperar la salud de las y los pacientes con cáncer menores de edad, es posible solo si se mantiene la atención oncológica de manera puntual, la cual fue posible para Catalina Zavala Gutiérrez, madre del pequeño Gadiel, quien hace apenas dos meses fue dado de alta y ahora se encuentra en seguimiento médico.