Una mujer mexicana con residencia en Estados Unidos, perdió brazos y piernas tras contraer una infección tras comer un pescado que compró en el mercado local.

Laura Barajas de 40 años estivo a punto de perder la vida tras contraer la bacteria Vibrio vulnificus, que es potencialmente mortal y suele encontrarse en los mariscos crudos y en el agua del mar.

Debido a la grave infección que padecía fue necesario inducirla a un coma por un tiempo, una amiga de Laura narró que los dedos de sus manos se pusieron negros, al igual que sus pies y labio inferior, ya que sufrió una sepsis, es decir, una respuesta inmunitaria fulminante a una infección.

La infección por esta bacteria presenta tres síntomas principales: fiebre, escalofríos y náuseas.

La transmisión es por vía alimentaria por el consumo de marisco crudo, principalmente ostras; así como entrar al mar con alguna herida.

