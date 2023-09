Convivir con otra persona implica convivir también con diferentes ideas, conductas, emociones, personalidad y formas de ver la vida que a lo largo de la dinámica de pareja van evolucionando dependiendo del grado de convivencia que se tiene en la relación. Hay parejas que dicen en una forma de sorpresa que nunca dejan de conocer a su pareja, en realidad suele ser así porque no hay una medida donde cada uno de nosotros podamos basarnos para decir que conocemos a alguien en su totalidad, somos seres cambiantes que estamos en constante evolución ya sea para bien o para mal, los diferentes estímulos que tenemos alrededor de nosotros como personas, seres humanos y parejas influyen en nuestro comportamiento. Por eso mismo con base a lo anterior debemos tener presente que en la dinámica de convivencia con nuestra pareja en algún momento de la relación se tendrá una o varias discuciones o problemas que si no se les da el manejo adecuado puede aumentar el riesgo o la probabilidad de enfrentarse a una ruptura de pareja.

Los problemas pueden tener diferentes causas; economía, proyectos de vida, carácter de cada uno, las necesidades de los hijos, sexualidad, infidelidad, personalidades impulsivas, inflexibilidad, falta de empatía, dejar de ejercer el rol que corresponde como pareja, desconfianza, no escuchar al otro, son solo algunas de las causas mas comunes que terminan detonando una dinámica de problemas y conflictos constantes. Como terapeuta especialista en Relaciones de Parejas me he encontrado como causa común de los problemas en su mayoría a la infidelidad por parte del hombre y los conflictos con la familia política (suegros) especialmente con la suegra que está en esa crítica hacia la nuera, otra de las cosas que veo como un común denominador es que el hombre no pone atención en atender las necesidades emocionales de su pareja, cada vez es más frecuente que muchas mujeres acudan a terapia porque se sientes solas, invalidadas, cansadas y con un hartazgo de hacer la mayoría de las cosas que corresponden a los dos, lo anterior no lo comento a manera de que se piense que es lo que ocurre con todas las parejas pero en su mayoría es lo más común.

Los problemas de pareja no se solucionan solos o con el tiempo sino que todo aquello considerado como problema o conflicto en la relación siempre se debe hablar para evitar malos entendidos o que se generen fantasias de lo que puede estar pasando, hablar de los problemas también es tener la apertura para aceptar lo que son los errores personales y saber escuchar todo aquello que no está funcionando para poder generar una conducta de aprendizaje, recuerda que los conflictos también deben verse como la oportunidad de crecimiento con la pareja para tener una mejor relación.