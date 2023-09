En el marco del Día Internacional por la Paz, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), convocaron a sociedad civil y autoridades para sumar acciones en la construcción de la paz.

El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, destacó que esta fecha que se conmemora en todo el mundo, nos debe llevar a la reflexión de que abonar a la pacificación es un tema que nos corresponde a todos desde el ámbito de nuestra competencia.

Subrayó que las michoacanas y michoacanos merecen vivir en armonía, sin miedo, con oportunidades para el desarrollo, con libre tránsito y condiciones de seguridad en sus comunidades de origen.

Octavio Ocampo mencionó que son preocupantes los índices de violencia que se registran en el país y en la entidad, por lo que, en este sentido reiteró el llamado a las autoridades estatales y federales a implementar coordinadamente con municipios una estrategia de seguridad que permita pacificar el estado.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reitera que no será obstáculo en los esfuerzos y acciones que se emprendan por parte de las autoridades, pero sí es urgente no seguir con la fallida idea de abrazos y no balazos.