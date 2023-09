Con responsabilidad y atención, este martes, más de mil 500 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2023, en el cual se prioriza la cultura de la prevención y la protección civil ante siniestros.

Desde las oficinas centrales, el personal acortó su tiempo de respuesta a 1.33 segundos (en comparación al año 2022, con 1.48 segundos), en esta simulación de dos terremotos de gran magnitud Richter. Asimismo, se cuentan con 6 brigadas de atención prioritaria ante un siniestro: Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Evacuación, Combate de Incendios, Fluidos Energéticos, y de Seguridad; equipos conformados por nuestro personal, quienes han recibido capacitación constante.

Los helicópteros de la SSP sobrevolaron la ciudad, con el simulacro de dos traslados aeromédicos: uno de ellos en el hangar de la corporación y otro en la zona de “Arboretum” en la capital michoacana. Un tercer helicóptero sobrevoló por distintos puntos de la ciudad de Morelia. Las acciones se realizaron con éxito y en los tiempos establecidos, como parte de este esquema para la atención ante un sismo; en la cual, ante un incidente real, se destinarían para evaluar los daños estructurales de edificios, posibles incendios, y ayudar a la población para que las autoridades puedan dirigirlas a lugares seguros, entre otras comisiones.

A la par, en nuestras ocho direcciones externas, el personal administrativo también participó de manera efectiva, bajo el lema: no corro, no grito, no empujo. Asistidos por personal capacitado. Esta actividad se atiende conforme a la simulación de un sismo magnitud 8.0 con epicentro en Acapulco, Guerrero, y otro con magnitud: 7.8, en Bavispe, Sonora; ambos con profundidad de 8 km. Así como de dos huracanes Categoría 3 y 4, en las zonas del Caribe y Pacífico.

Con la atención a los simulacros y atendiendo este tipo de actividades, el personal se prepara para poder atender cualquier incidente, desde donde se encuentre. La finalidad es mantener vigente esta cultura en el contexto nacional de la incidencia de fenómenos telúricos y meteorológicos.