A dos años del gobierno de la 4T en Michoacán, se ha logrado construir una mejor versión de esta entidad, gracias al trabajo en equipo que se ha realizado con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza, reconoció como una persona honesta que privilegia los intereses del pueblo.

En el marco del Segundo Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo del estado, el diputado Reyes Galindo, destacó que los resultados hasta el momento aunque no han sido fáciles, son notorios, porque hoy hay esperanza para todas y todos los michoacanos de tener un mejor nivel de vida, puesto que se ha trabajado con base en los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.

“Hoy nos sentimos orgullosos de los logros de nuestro amigo y gobernador, Alfredo Ramírez, porque hemos avanzado con paso firme, y sobre todo, con honestidad; desde el poder legislativo reconocemos que en Michoacán hay gobernabilidad, que hay avances en infraestructura, obra pública, apoyo a la educación, salud, desarrollo económico y mayor estabilidad financiera”, expresó el líder parlamentario del PT.

Agregó que gracias al diálogo y al respeto a la autonomía de los poderes, durante este gobierno se han impulsado leyes para combatir delitos de violencia contra la mujer, garantizar el respeto a los derechos de los niños, la protección al medio ambiente, así como para garantizar los derechos de los grupos vulnerables.

En este contexto, el legislador dijo que para seguir con el camino de la verdadera transformación en Michoacán, el ejecutivo estatal cuenta con las y los legisladores del Partido del Trabajo para brindar mejores garantías y calidad de vida para todas y todos los michoacanos, para que la justicia social llegue a cada rincón de la entidad.