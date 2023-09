La voluntad de diálogo del Ejecutivo del Estado con el Legislativo, debe verse reflejada en la asistencia de sus funcionarios a las comparecencias a las que son convocados por la Cámara, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

En el marco del Segundo Informe de Labores del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al emitir el posicionamiento del PRD, la legisladora recalcó que si bien del Ejecutivo ha existido voluntad de consensar acuerdos, a través del diálogo y la negociación, esto no se reflejó en las comparecencias que se acordaron con sus funcionarios.

Se ignoraron sistemáticamente las solicitudes de esta Soberanía y los funcionarios de su gabinete simplemente no se presentaron ni enviaron la información correspondiente, no quisieron trabajar conjuntamente en favor de los michoacanos.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, la diputada por el Distrito de Puruándiro, recalcó que si bien se constató que al inicio del ciclo escolar las aulas escolares estuvieron listas y a tiempo, no se tiene evidencia de que haya un solo programa o acción para compensar el daño que causó la pandemia a la educación de nuestra niñez.

Julieta Gallardo recalcó que se siguen esperando resultados en materia de salud y descentralización, pues la población michoacana sigue sin tener un sistema digno, parece una utopía la promesa de medicinas y atención médica para todas y todos, el fracaso del modelo de salud denominado INSABI, ahora intenta recomponer el rumbo con el IMSS bienestar.

Michoacán ya firmó el convenio, pero a la fecha no conocemos cuáles son los centros de salud que se incorporan al sistema y lo que queda claro es que mientras no haya inversiones importantes en infraestructura, no se avizoran cambios significativos.