El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, seguirá con el apoyo como aliado del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, por el bien de las y los michoacanos, así lo afirmó el diputado Baltazar Gaona García, a nombre de la bancada petista en el marco del Segundo Informe del Gobierno de Michoacán.

Al fijar postura, el integrante del Grupo Parlamentario del PT, precisó que a dos años de la instalación de la cuarta transformación en Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla, se han conseguido logros significativos, que se han visto reflejados en acciones que han beneficiado al pueblo michoacano.

Entre ellas, el manejo óptimo, responsable y transparente de las finanzas estatales, que han logrado una mayor gobernabilidad. El combate a la corrupción, donde ya no hay amiguismo en la asignación de contratos, ni moches, y la implementación del gobierno digital, que ha ayudado ha eliminar el coyotaje.

Sin embargo, señaló que como aliados la correspondencia no ha sido la mejor, sin embargo esto no será un impedimento para llevar bienestar a todas y todos los michoacanos, porque hay comunión en seguir la voluntad del pueblo.

Han sido dos años de muchos avances para Michoacán y usted Gobernador indiscutiblemente está sentando las bases de la Cuarta Trasformación en Michoacán, lo invitamos a que se mantenga firme, no desvíe el rumbo. No está por demás decirle que en el PT somos sus aliados Gobernador y le recordamos que la palabra se cumple y usted está en deuda con el Partido del Trabajo, usted díganos cuando la cumple o si no la piensa cumplir y si no la cumple seguiremos siendo sus aliados por beneficio del pueblo de Michoacán.