El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, anunció que iniciará con el retiro de propaganda que se encuentra en la capital michoacana con su imagen, ya que reiteró no fueron instalados por su equipo.

Esas fotos no las puse, voy a organizar unas brigadas con amigos para empezar a quitar esos posters, porque además me veo viejito en esas fotos y no me gusta que me digan Navarro, yo me llamo Luis Navarro.