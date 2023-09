Alfredo Ramírez Bedolla le está quedando a deber muchísimo a los michoacanos en estos dos primeros años que ha sido Gobernador del Estado y que le han bastado para marcar un enorme retroceso en materia de inseguridad y de economía, poniendo a la gente en una situación en la que no pueden vivir ni trabajar en paz.

Esta fue la respuesta del Presidente Estatal de Michoacán Primero, Antonio Plaza Urbina, respecto al Segundo Informe con el que Ramírez Bedolla intenta ocultar que, en materia de inseguridad, nuestro Estado se encuentra aún peor que antes de que tomara posesión del cargo.

Enumeró que los ataques con bombas lanzadas mediante drones, las extorsiones a trabajadores del limón, el cierre de tortillerías de Uruapan por cobro de piso y el lamentable asesinato de Hipólito Mora, son solo algunos de los terribles hechos que no existían antes de que Alfredo Ramírez fuera Gobernador de Michoacán.

Hay un dato muy preocupante que nos dice que, durante este gobierno morenista, el número de células del crimen organizado subió de ocho a más de 30 en Michoacán, según señalan activistas y medios de comunicación nacionales. Algo está pasando que se les está dejando no solo existir sino proliferar, mientras los michoacanos de bien son los que sufren las consecuencias.

Si eso no bastara, Michoacán ocupa este año el vergonzoso primer lugar nacional en hechos considerados “atrocidades”, contando 111 eventos de los que 31 fueron torturas, 29 actos violentos contra la autoridad, 13 masacres, 12 hallazgos de fosas clandestinas y 7 mutilaciones, entre otros casos registrados en medios de comunicación y catalogados por la asociación “Causa en Común”.

En este contexto, otro “logro” del Gobierno Estatal es que los michoacanos hoy no pueden confiar en su Guardia Civil. A tan solo un año de que se cambió el nombre e imagen de esta corporación, hoy los michoacanos ven a dichos elementos y sienten temor debido al reciente caso en el que robaron y atropellaron a un joven en Morelia.

Lamentó que Alfredo Ramírez finja vivir en otra realidad en la que ninguno de los anteriores hechos pasaron en su Estado, además de que no se deja ayudar por la sociedad civil, pues la mayoría de las Mesas de Seguridad no están debidamente instaladas, mientras que en las pocas activas se limita la participación e información de los integrantes civiles.

Antonio Plaza reiteró que Michoacán Primero será una oposición responsable que no dejará de observar los problemas que afectan a nuestro Estado y llamará al Gobernador a que reconozca la realidad, pues sin seguridad no habrá desarrollo de ninguna clase, lo cual queda de manifiesto con la alerta de viaje emitida por el Gobierno de Estados Unidos.

La seguridad es la base de todo. Si se sigue agravando este problema, el turismo no llegará, los trabajadores del campo seguirán frenados, la inversión continuará estancada, los doctores no irán al interior del Estado. En resumen, el Gobernador primero debe abrir los ojos para darse cuenta que no está caminando hacia adelante.