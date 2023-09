En el marco del inicio de los trabajos del Tercer Año Legislativo, la diputada local Fanny Lyssette Arreola Pichardo, hizo énfasis en que en la Representación Parlamentaria, están listas y listos para continuar con buenos resultados y que han generado una agenda ambiciosa, nutrida por la diversidad de ideas de quienes la integran, que busca generar unidad, por lo que dijo, hoy se traza una ruta legislativa con una línea política plural.

La diputada por el distrito local XXIII, quien fue la encargada de dirigir un mensaje a nombre de la Representación Parlamentaria en esta Sesión Solemne, manifestó que quienes integran este Grupo Parlamentario, nunca han sido, ni serán obstáculo cuando de dar resultados se trate, y afirmó que seguirán en constante trabajo para ser generadores de acuerdos, consensos y coincidencias, que buscarán en todo momento que cada iniciativa sea analizada, estudiada y dictaminada, que se estudien a fondo todos los asuntos que sean presentados a este Pleno de tal manera que las reformas que se aprueben generen cambio real, verdadero y sustancioso en el día a día de los Michoacanos.

Sabidos que en nuestra representación llevamos la obligación de dar resultado a las y los michoacanos, a todas, a todos: los que trabajan, los que producen, los que estudian, los que habitan en él y también los que no, velando por los derechos de las y los migrantes y sus familias, e inclusive dar cuenta a aquellos que aún no pueden elegir directamente y que tienen necesidades de todo tipo: de formación, de desarrollo integral, de bienestar y trato digno; de respeto, de amor, y a quienes debemos ver como parte de nuestras primeras obligaciones, en ocasiones las más altas, me refiero a nuestras infancias, que no tienen un futuro promisorio por las condiciones de exclusión, de violencia, de inseguridad, de migración, de desplazamiento; que prevalecen en el Estado, algo de lo que no somos culpables, pero si corresponsables.