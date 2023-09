El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el grupo Yahritza y Su Esencia estará presente en la celebración del Zócalo el 15 de septiembre.

El mandatario invitó a los ciudadanos a acudir al Zócalo capitalino para compartir la celebración por el Grito de la Independencia.

Asimismo, recordó que los eventos frente a Palacio Nacional iniciarán a las 19:00 horas y a las 22:00 horas iniciará Grupo Frontera.

ópez Obrador pidió ser indulgente con el grupo que surgió en Estados Unidos, pero toca música regional mexicana, tras la polémica que despertaron los jóvenes interpretes por sus desafortunados comentarios sobre Ciudad de México.

“Es algo muy importante, ellos ya ofrecieron disculpa, la niña está mal, pues cómo no, si fue mucho muy cuestionada, entonces no debemos caer en extremos, no debemos hacer eso, debemos perdonar”