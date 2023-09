El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, participó en la instalación de la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral 2024, en donde mostró su voto de confianza a los órganos electorales, pero también la exigencia de que se generen condiciones para unas elecciones libres.

Durante su participación ante los representantes de los órganos electorales y autoridades estatales, Octavio Ocampo, Presidente del PRD, consideró que este espacio debe ser la vía para prevenir, para atender, de forma inmediata cualquier riesgo en las actividades que con anterioridad fueron aprobadas por el órgano electoral.

Se pronunció a favor de que se realicen elecciones libres, con respeto.

“Vemos nosotros dos retos muy importantes, el primero es incentivar la partipación ciudadana, ya que en el 2021 apenas participó el 47 por ciento del listado nominal, y el segundo reto, generar condiciones de seguridad para que puedan ejercer las michoacanas y michoacanos uno de sus derechos que es el de votar y elegir libremente a sus representantes populares”, dijo.

Octavio Ocampo pidió a las autoridades estatales reconocer que el proceso electoral está iniciando en un ambiente nada sano, necesitamos que los michocanos no tengan miedo, que los aspirantes salgan hacer campañas sin miedo, que no haya votos por coacción, no ser omisos de lo que ocurre.

Si nos planteamos en esta mesa que tengamos gobernanza electoral, eso signficará tener un proceso electoral libre de violencia y de toda práctica que atente contra la democracia, agregó.

El dirigente estatal del PRD, expuso no compartir la forma en que se minimizan los asuntos de seguridad, “para que este proceso de certeza cumpla con los principios de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad y objetividad pasa, se tiene que garantizar la seguridad de las michocanas y michoacanos”, apuntó.

Octavio Ocampo recordó la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2021, en donde ordenó crear protocolos para prevenir situaciones de riesgo en procesos electorales, particularmente prevenir escenarios de riesgo derivados de la injerencia de la delincuencia organizada.

Asimismo, señala que en el 2021, existieron factores externos de riesgo que deberán considerarse por las autoridades electorales y estatales competentes, para procurar en la mayor medida posible prevenir en el desarrollo de posteriores procesos electorales que incidan en el ejercicio de los derechos políticos electorales.

Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reiteraron el llamado a las autoridades estatales a generar condiciones de seguridad para tener un proceso electoral en paz, y la exigencia de no usar recursos públicos en quienes desde el gabinete buscan un cargo de elección popular.