Este lunes Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora Chávez, ex líder autodefensa asesinado el pasado mes de junio, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Morelia, para presentar una denuncia por un ataque con drones ocurrido el domingo anterior, mientras hablaba en una reunión entre pobladores y autoridades, en la plaza principal de “La Ruana”.

En entrevista previo a su acceso a las instalaciones de la FGE, Don “Lupe” Mora señaló que responsabiliza al crimen organizado de ser los responsables de haber lanzado un explosivo desde un dron, el cual impactó en la techumbre de la plaza, sin que por fortuna se presentaran personas heridas.

De igual forma, Mora Chávez, aprovechó para enfatizar que él no convocó a la movilización del domingo, al respectó detalló, “por ahí un grupo de personas estaban convocando al pueblo, para mí fue un movimiento fallido porque no se les taba arrimado el pueblo, y luego aventaron el dron, menos se arrimaron”.

Indicó que fueron pobladores a su casa para gritarle que saliera, que por favor saliera apoyarlos, ya que necesitaban que dijera unas palabras, buscando tener mayor convocatoria de los habitantes, “salí y vi que la mayoría eran gente de ahí de mi pueblo, gente que yo conozco, nada más hubo como dos que traían la cara tapada” dijo Guadalupe Mora.

El entrevistado detalló que, los acompañó con la condición de que no hubiera armas, porque está en contra de generar más violencia, minutos después acompañado por sus escoltas y Guardia Nacional, ya en la plaza estaba hablando al micrófono cuando cayó el explosivo, por lo que su seguridad lo trasladó a su casa y se disolvió la reunión, en la que indicó, se solicitaba a las fuerzas armadas que “tapen”, vigilen y protejan las entradas del pueblo para reforzar las tareas de vigilancia y evitar el ingreso de delincuentes armados.

Tras lo ocurrido Lupe Mora abundó que pidió apoyo de fuerzas estatales y federales obteniendo una respuesta inmediata: “le quiero dar las gracias al señor gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, porque acudieron inmediatamente las autoridades a darnos el apoyo, se llenó el pueblo de mucho gobierno, federal y estatal y le estoy agradecido que me hayan atendido inmediatamente porque se requería”.

Guadalupe Mora fue muy claro en su posición en contra de un nuevo movimiento armado para La Ruana, al respecto dijo “ya últimamente lo he venido diciendo, que me desisto a convocar al pueblo, que yo mejor quiero seguir la lucha como la llevaba mi hermano, porque mi hermano a parte que tuvo dos atentados antes de su muerte, yo hable con él si iba convocar al pueblo, a tomar las armas y no quiso, él quería seguir por medio de la política, llegar a ser alguien en el gobierno y ya estando en el gobierno ya poder pelear como debe ser y esa es mi lucha, yo quiero seguirla, como el la llevaba, si no se puede por medio de la política o algún puesto en el gobierno yo de todos modos, yo no pienso convocar al pueblo, yo me desisto de eso”.

Aunado a lo anterior Lupe Mora mencionó que existe el interés de algunas fuerzas políticas por proponerlo para candidato a alguna diputación o alcaldía en las próximas elecciones, pero prefirió no dar mayores detalles sobre el tema.

Finalmente señaló que estará unos días en la capital michoacana y posteriormente habrá de regresar a su casa en “La Ruana”.