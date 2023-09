En un acto de justicia social y congruente con la política y la vocación municipalista del Gobierno de Michoacán, interesado en el desarrollo local y regional, el Fondo de Participaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2023 (Faeispum) respaldó los proyectos de 112 administraciones, de las cuales Tzintzuntzan obtuvo la autorización de 725 mil 544 pesos para una obra de electrificación en Ihuatzio.

Así lo informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien explicó que los recursos aprobados para Tzintzuntzan son para la instalación de alumbrado público, a través de LED, en la calle Vasco de Quiroga.

El responsable del manejo de las finanzas públicas de Michoacán, expuso que la misma administración de Tzintzuntzan presentó, en su momento, un proyecto para la rehabilitación de la calle Vasco de Quiroga, en su segunda etapa, a base de piedra ahogada y huella de concreto hidráulico, por poco más de 5 millones 700 mil pesos, la cual no fue autorizado por diversas observaciones que se señalaron oportunamente.

Luis Navarro citó que los recursos señalados no se autorizaron por el hecho de que el proyecto no indicó metas cuantificables, presentó planos incompletos y no especificó puntos de la Norma Oficial Mexicana a la que se apegaría el procedimiento constructivo, razón por la que exhortó a las autoridades municipales a presentar documentos y expedientes completos para así acceder a los beneficios del Faeispum 2024.