La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, negó que se encuentren tomando represalias contra los estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, ya que aseguró el área jurídica solo cumplirá lo que se encuentra establecido en el marco normativo.

“El cumplimiento de la Ley no es una represalia, eso sería que nos brincáramos los procesos, y no nos estamos brincando ninguno, (…) aquí no se calla a ningún estudiante”, dijo.