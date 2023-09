Luego de que se anunciara oficialmente a Claudia Sheinbaum Pardo como la coordinadora nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, celebró este hecho, ya que puntualizó que más del 80 por ciento del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la apoyó durante esta contienda interna.

Consideró que existe unidad entre la mayoría de los aspirantes que fueron descartados como coordinadores, por lo que hizo un llamado para que quienes acompañaron a Marcelo Ebrard Casaubón, se sumen al proyecto de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Y es que refirió que el ex Canciller aún puede aportar mucho a la Alianza Juntos Haremos, como presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o inclusive, como Senador de la República.

“Marcelo tenía simpatía incluso en otros partidos políticos, sin lugar a dudas una ruptura o el jaloneo, genera algún desgaste, incluso a Morena, a la Alianza le conviene que haya tres candidatos, (…) he visto anuncios desde ayer, pero no he visto nada definido”, concluyó.