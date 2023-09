Para Guillermo Valencia Reyes, dirigente del Partido Revolucionario en Michoacán (PRI), el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón no podrá a llegar a ser el candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, ya que el actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, no permitirá que sea electo un perfil que pueda hacer un buen desempeño.

“Es tan hábil el señor que gobierna este país, que sabe eso, la capacidad de Marcelo, y jamás le iba a permitir llegar, por una simple y sencilla razón, el egocentrismo es tanto, que no iba a correr el riesgo de que pudiera llegar alguien al poder que pudiera eclipsar su mandato”, agregó.

Valencia Reyes aseguró que la encuesta de Morena tiene una cargada “al más viejo régimen del PRI”, que ya se encuentra dentro del partido guinda, ya que la electa para ser la candidata para los próximos comicios presidenciales será Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, reiteró que Ebrard Casaubón fue un gran jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo que le valió ser nombrado como el mejor alcalde del mundo, además de que contaba con la simpatía de un amplio sector de la población, por lo que podría llegar a ponerle “cafeína” a Movimiento Ciudadano.

Finalmente, el dirigente del PRI en la entidad michoacana afirmó que desde el Frente Amplio por México se encuentran listos para la próxima jornada electoral, y que cada vez tienen más posibilidades de ganar la presidencia de la República Mexicana.