El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, informó que durante la reunión que sostuvo el Gobierno Estatal en el municipio de Apatzingán con el sector limonero, no se tuvo buena convocatoria.

Y es que señaló que el miedo predomina entre la ciudadanía de esta localidad, así como también en este sector, ello ante los intentos de extorsión y los ataques directos en su contra, por lo que consideró que ha sido más mediática que eficiente la estrategia, para que se pueda reactivar el corte de limón en esta localidad.

“Convocaron a los limoneros y no llegaron, no es tan fácil como decir, vengan ya estoy aquí, el problema allá se queda, el gobierno se viene y el problema allá se queda. (…) No solo se daña a los limoneros, si no que están fomentando el terror entre la población, lo único que me dicen es que tienen miedo y que no van a ir”, agregó.