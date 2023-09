El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, señaló que desde la destitución de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda como titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) el Congreso de Michoacán ha cometido muchas anomalías.

Y es que aseveró que desde la Ley de Fiscalización, la Ley Orgánica del Congreso y las leyes que tienen que ver con ese tema, estuvieron muy viciadas para este procedimiento, por lo que no dudó que éste sea un tema político.

“Se ha ensañado el gobierno en intentar debilitar las instituciones, estos diputados la neta cometen muchos errores graves, y no solamente en este caso, si no en muchos momentos y muchos casos, por eso es que luego pierden juicios, es porque tiene que haber un respeto a la Ley, más que a las personas porque no debilitan a una persona, si no las instituciones”, dijo.