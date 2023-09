Morelia, Michoacán; 31 de agosto de 2023.- En la construcción de estrategias tendientes a garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, colocó a Morelia a la vanguardia en Michoacán con el arranque de la primera ruta exclusiva para mujeres

“Relevante y vanguardista, es la primera ruta para mujeres en Morelia”, destacó el Presidente Alfonso Martínez, durante la presentación oficial de este nuevo servicio que ya está disponible en la capital.

Se trata de una nueva estrategia en seguridad y prevención de la violencia contra dicho sector de la población que impulsa el gobierno de Morelia, a través del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (IMMUJERIS), con el apoyo del dirigente de la ruta Paloma Azul, Héctor Vidales Jaimes, la representante del transporte, María Hermelinda Tapia Cervantes, así también del ex jefe de tenencia Morelos, Caleb Rodríguez, quien impulsó esta medida.

“Estamos lanzando una acción más, por supuesto muy valiosa, muy contundente que va a ayudar a seguir avanzando en este rubro”, aseguró el Presidente, Alfonso Martínez y subrayó que la estrategia se suma a los puntos naranjas y el albergue para mujeres violentadas, lo que implica un trabajo y un esfuerzo coordinado entre distintas autoridades.

Resaltó que la idea es que se lleve a cabo en diferentes puntos de Morelia para poner en todas las rutas, al menos un par de unidades que sean específicamente para mujeres. “Espero que sean temporales, porque lo justo no es que tengan que viajar las mujeres solas para no ser agredidas; lo que tenemos que hacer es reeducarnos y cambiar nuestra cultura evitar que las mujeres sean violentadas, pero no porque le cerremos la puerta a los agresores sino porque cambiamos la cultura de nuestra sociedad”.

En este contexto Alfonso Martínez afirmó que por ello se tiene que hacer un gran esfuerzo como el que se ha hecho durante su administración, para cambiar dicha problemática y resaltó que hace más de un año, Morelia estaba en número tres a nivel nacional como el tercer municipio más violento en contra de las mujeres y al día de hoy se encuentra en el número 71, lo que quiere decir que Morelia salió de las 50 ciudades más violentas de México.

Por su parte la titular del IMMUJERIS, Nuria Gabriela Abarca, resaltó que lo que se busca es que sea un espacio donde las mujeres puedan transbordar sin ningún riesgo y para que eso sea posible detallo que al día de hoy se han capacitado a 12 rutas del transporte público entre ellas Paloma Azul, lo que suma un total de 750 transportistas capacitados en menos de un mes.