Dentro de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) aún no se ha abordado el dictamen que debe ser emitido por la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Michoacán sobre la solicitud de juicio político que existe contra el ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, así lo informó el diputado Marco Polo Aguirre Chávez.

Lo que se tiene que conocer primero es el dictamen de la Comisión Jurisdiccional, y de ahí se desplazarán los trabajos, (…) hasta que haya un dictamen.

Y es que el legislador integrante y coordinador de la representación parlamentaria, manifestó que si ha habido reuniones por parte de la Junta para abordar otros temas del Poder Legislativo.

También, agregó que de manera regular se respetan los acuerdos legislativos que son tomados entre los diputados, por lo que se prevé que sea en la primera semana de septiembre cuando tome posesión como presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, la diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal.

Hugo Anaya tenía todos los elementos para darle muy buen cierre a la legislatura, si bien lo hará bien la diputada Ivonne Pantoja, el diputado hubiera sido muy buena propuesta, pero entiende los procedimientos de los partidos y por eso no estoy en ningún partido.

El diputado finalmente refirió que se siente identificado en este caso con el diputado Hugo Anaya, ya que en ocasiones no es únicamente ser el mejor perfil dentro del partido, si no también afecta no tener cercanía con el grupo predominante dentro del mismo.