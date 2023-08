La situación que vive actualmente Michoacán en materia de inseguridad y violencia es el reflejo de la insensibilidad del gobierno estatal y de un vacío total del Estado de Derecho en la entidad, aseguró Memo Valencia, presidente del PRI Michoacán, respecto a los recientes hechos registrados en la región de Tierra Caliente, principalmente en Apatzingán.

En rueda de prensa en la cual presentó videos de ciudadanos que capturaron los momentos de terror vividos al quedar en medio de los enfrentamientos, quemas de vehículos y de tiendas de conveniencia en la zona de Apatzingán, Gabriel Zamora y Uruapan, el dirigente partidista insistió en que “lamentamos que el gobierno sea tan insensible, minimice, normalice la violencia, llame actos propagandísticos a lo que se hace cuando la realidad es que es el reflejo de un vacío total del Estado de Derecho”, dijo.

A manera de homenaje a don Hipólito Mora Chávez, el líder priista llegó con un sombrero del considerado luchador social y dedicó la rueda de prensa a quien este 29 de agosto cumplió dos meses de ser ejecutado por el crimen organizado.

Recordó que aún no llega la justicia a pesar de que la Fiscalía General del Estado cuenta ya con órdenes de aprehensión para los asesinos del fundador de las autodefensas, y exigió resultados a las autoridades estatales.

Esta rueda de prensa se la dedico a don Hipólito Mora, que en dos meses de su asesinato pido justicia, pediré justicia, como ciudadano, como amigo de él, pero también como dirigente político. La política es eso, es hablar de los problemas de la sociedad y buscar la forma de resolverlos, nosotros buscamos formas de resolverlos, el problema es que allá no, parece que se les olvidó para qué están.

El presidente del Comité Directivo Estatal insistió en que la crisis por extorsiones hacia el sector productivo del limón y otros cultivos, homicidios, robos y demás delitos, es la realidad y no las cifras o números que el gobierno morenista da a conocer.

Ese es el Michoacán que estamos viviendo no el de las cifras o los números, no el de las estrategias redobladas de seguridad, hace unos meses se los decía, la estrategia de seguridad en Michoacán está tan redoblada que ya no podemos pensar que pueda tener más dobleces algo, así está la situación, lamento mucho lo que pase.