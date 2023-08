A través del Centro de Atención a Víctimas, el PRI Michoacán brindó asesoría y acompañamiento a 37 personas defraudadas con la promesa de Visas de trabajo en los Estados Unidos.

Alejandro Villaverde Reyes, secretario Jurídico de Transparencia y de Atención a Víctimas del Comité Directivo Estatal del PRI Michoacán, comentó que el presunto defraudador se aprovechó de la relación familiar que había con la primera víctima, a quien le pidió buscar a más interesados en trabajar de forma temporal.

“El presunto defraudador los contactó primero por una persona que es familiar político de él. Sabía que esta persona había estado trabajando en los Estados Unidos en esos trabajos temporales donde les otorgan Visas de trabajo, entonces le platicó que él se dedicaba también a realizar ese tipo de trámites y si tenía otras personas que les interesara trabajar en Estados Unidos”, dijo el abogado.

La primera víctima narró que, además de Visas para trabajar, el supuesto defraudador ofreció documentos para las familias de los interesados, engaño en el cual cayeron al menos dos de los denunciantes.

“Lo primero que hice fue decirle a mi familia, a mis cuñados, amigos, se fue regando la voz, se juntaron ya entonces con los niños, porque hay otra persona que también lleva a su esposa y sus hijos, se juntaron 37 personas, unos de Guanajuato, de Ciudad Hidalgo, uno que ya se fue hasta Tijuana. Todos de inicio dieron 670 dólares. A mi familia, a mí me pidió 670 dólares pagados a 19 pesos cada dólar, ya después me ofreció lo de mis hijos, de mi esposa y me cobró lo mismo y al final de cuentas pagué 2 mil 100 dólares aproximadamente”, dijo el hombre que por seguridad se reservó su identidad.