La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción emitió la convocatoria para la conformación de la Terna para ocupar el puesto de Órgano Interno de Control del Sistema Estatal Anticorrupción.

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser michoacana o michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y no tener menos de treinta y cinco años al día de la designación.

b) Poseer título profesional con antigüedad mínima de diez años, de nivel licenciatura, en la materia de Contador Público u otra relacionada en forma directa con las actividades de fiscalización, además tener experiencia profesional de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos;

c) Haber residido en el Estado durante los últimos cinco años.

d) No desempeñar, ni haber desempeñado en los cuatro años inmediatos anteriores a la designación, cargo directivo nacional, estatal o municipal en algún partido o agrupación política nacional o local

e) No ser servidor público de la Federación, el Estado o los municipios, ni desempeñar ninguna otra función pública con excepción de la docencia y cargos honoríficos.

f) No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación

g) Gozar de buena reputación

h) No haber sido condenado por delito grave que merezca pena corporal; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

i) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a ninguno de los Órganos del Estado, sus equivalentes en la Federación o los municipios o a algún partido político.

La documentación, carta de postulación y/o registro y demás requisitos, deberán ser enviados al correo electrónico comisionselecanticorrupcion21@gmail.com a partir del 23 de agosto y hasta el 8 de septiembre de 2023.

Será el 15 de septiembre cuando se publique, en la página electrónica de la Comisión la lista de los nombres de los aspirantes que cumplieron el criterio de revisión, así como las fechas de comparecencias presenciales.

En esta comparecencia los aspirantes expondrán su experiencia, visión y propuesta de trabajo en relación con los temas de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción; además contestarán una serie de preguntas consideradas por la comisión, mismas que podrán ser enviadas por la sociedad civil en general al correo electrónico comisionselecanticorrupcion21@gmail.com.

Al final del proceso, dicha Comisión enviará la Terna al Congreso del Estado para que sean ellos quienes elijan y designen a quien ocupará el cargo de titular de Órgano Interno de Control del Sistema Estatal Anticorrupción por un periodo de 5 años.

Para conocer más detalles de la convocatoria, los interesados puedes visitar el siguiente link: https://sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx/documentos/comision-seleccion/Convocatorias/Convocatorias/Convocatoria_oic_23.pdf