A unos días de que se realice la elección interna a la candidatura presidencial 2024 de Morena, el ex canciller Marcelo Ebrard se ubica a la cabeza de las preferencias entre la población , por encima de la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la encuesta publicada el día de ayer de México Elige.

Rumbo a la recta final la mañana de este miércoles, Bernardo Aguilar Calvo, coordinador estatal del aspirante a la candidatura de Morena, realizó una rueda de prensa en la que explicó que de acuerdo a la encuesta México Elige, existe una tendencia ascendente de Marcelo Ebrard, en las últimas semanas rebasando a Claudia Sheinbaum por un punto porcentual.

Asimismo, Aguilar Calvo, expresó que se espera que el ex canciller continúe escalando en las encuestas y logré mantenerse esta tendencia al alza, “esto nos da mucho entusiasmo de que Marcelo va a ganar la encuesta”.

También manifestó que el aspirante a la candidatura, hizo un llamado para que se deje a la sociedad mexicana elegir libremente, dejando a un lado las malas prácticas de los recursos públicos para una promoción personal, ya que va en contra de lo que representa la izquierda; no robar, no mentir y no traicionar.