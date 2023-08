Aberrante, grotesca y sin sentido resultó el evento del despilfarro que convocó el gobierno estatal, señalaron las y los ntegrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes exigieron al gobernador que asuma su responsabilidad de gobernar y dar resultados.

El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, sostuvo que con estos actos el Gobernador pretende e intenta alimentar un liderazgo que no tiene, “en la práctica las y los michoacanos vivimos en el vacío de poder y la ingobernabilidad”.

“Michoacán no necesita de concentraciones, lo que nos urge a todos es un gobierno de resultados, que atienda, que genere condiciones de gobernabilidad y estabilidad social”, señaló Ocampo.

Lamentó que los alcaldes michoacanos se hayan prestado a estar de “lamebotas” y que hayan despilfarrado recursos de las haciendas públicas para asistir a esta movilización política disfrazada de institucional.

Michoacán se encuentra en la ingobernabilidad, con una escalada de violencia y manchado de sangre, incluso, la Tierra Caliente, como los productores de limón están paralizados, y lejos de resolver, el gobierno del estado busca demostrar su ego y su fuerza.

“La gente ni siquiera sabía a que venía, la traían con engaños y los Sindicatos también fueron obligados a asistir. Así no, Bedolla. Los gobiernos democrátas no actúan con mentiras ni con engaños, los gobiernos republicanos dan resultados, y hoy en Michoacán, este gobierno de transformación de Cuarta no resuelve”, agregó Ocampo.