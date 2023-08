La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) brinda detecciones gratuitas de sífilis y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a jóvenes de 15 a 29 años de edad, a través de pruebas rápidas que se realizan en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), acción que se suma a la red de servicios amigables para adolescentes ubicados en 182 centros de salud.

Tan solo en el primer semestre del año la unidad médica ha brindado 784 consultas a este sector de la población, proporcionado 830 condones, y practicado 400 pruebas rápidas de VIH y sífilis.

En el CAPASITS, los jóvenes pueden acudir sin cita previa a recibir una consulta con un especialista, quien informará sobre los síntomas y características de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el virus de la hepatitis C. Si el paciente lo desea, se le practicará la prueba rápida de sangre para detectar alguno de estos padecimientos en un lapso no mayor a 15 minutos.

Los menores edad no requieren venir acompañados de un adulto, solo firmar un consentimiento de que acuden al centro médico por su voluntad a recibir atención o practicarse los estudios rápidos; además se brinda acompañamiento emocional en caso de que la prueba sea positiva y se brinda el tratamiento sin costo.

Los usuarios interesados en los servicios del CAPASITS pueden acudir a sus instalaciones ubicadas en la calle Santiago Tapia número 14 del Centro Histórico de Morelia, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.