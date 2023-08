Hipólito Mora Chávez fue y será recordado como un hombre de ideales que están más allá de colores y militancias partidistas, sus acciones aportan una luz de esperanza a México y mientras sea recordado no será en vano la lucha que lo llevó a ser considerado un “revolucionario moderno”, aseguró Memo Valencia, dirigente estatal del PRI Michoacán durante la develación de un mural en memoria del reconocido luchador social.

“Hipólito Mora vive, él morirá el día que lo dejemos de recordar, por lo tanto, es nuestra obligación recordarlo y honrarlo como hoy lo estamos haciendo, y ojalá más lo hicieran porque un hombre como Hipólito Mora de ideales, de principios va más allá de partidos políticos, las ideas no tienen colores, no tienen militancia. Estoy seguro que algún día, él estará en esos libros de texto y nos corresponde a nosotros no olvidarlo”, dijo.

Memo Valencia, recordó que como herederos de los ideales de la Revolución Mexicana que enarbola el Partido Revolucionario Institucional, están obligados a buscar la libertad y la justicia social, causas que hizo suyas también Hipólito Mora, y, por lo tanto, la exigencia de justicia para que no quede impune su asesinato es para las autoridades que fueron electas por el pueblo y si ese poder no se ejerce, es abuso y se rompe el contrato social.

“No hay autoridades con pantalones de hacer lo que les corresponde, es su obligación, el poder se tiene para ejercer y cuando no se ejerce es abuso de poder, se desgasta el poder, entonces para qué sirven, para qué están, para qué buscan llegar a cargos públicos donde se les da el mando para combatir a delincuentes y se enfocan más en organizar eventos, eso es una tragedia, es una desgracia”, consideró.

Sobre la obra de arte realizada en las paredes de la sede estatal del PRI en la capital michoacana, Jonathan Sanata González, secretario del Deporte en el CDE, mencionó que es del artista urbano, Adalberto Ávalos, y se hizo con la idea de honrar a Hipólito Mora Chávez, quien no fue cobarde y habló con la verdad.

El artista urbano, Adalberto Ávalos estuvo presente en el evento y coincidió con Sanata González en que para hacer este mural se inspiró en la admiración hacia el extinto fundador de las autodefensas.

David Ceballos, amigo y colaborador de Hipólito Mora, recordó que el luchador social siempre ayudaba a quien necesitaba sin hacer distinciones; en su memoria no dejarán esa lucha desde la trinchera de quienes lo conocieron y admiraron por su determinación de buscar mejores condiciones para Michoacán.

En su oportunidad, Guadalupe, hermano de Hipólito Mora Chávez, agradeció al PRI Michoacán y a su dirigencia encabezada por Memo Valencia y Xóchitl Gabriela Ruíz González, así como al artista, por el mural e insistió en su exigencia de justicia porque a casi dos meses no ha habido detenidos a pesar de haber, al menos, cinco órdenes de aprehensión.

“He visto que para otras personas luego, luego hay detenidos, para mi hermano ya van cerca de dos meses y no ha habido ninguno, ni nos están dando atención a nosotros, la familia Mora, no sabemos cómo van las cosas, me están ignorando y eso no va, se nota la complicidad. Ya queremos ver detenidos, hay órdenes de aprehensión y todavía no se cumplimenta ninguna”, declaró.

Finalmente, Memo Valencia convocó a los gobernantes del estado y del país a “apretarse los pantalones” para que ejerzan su autoridad y no desperdicien la autoridad que el pueblo les confirió con su voto.

“Convoco a las autoridades a que se aprieten los pantalones y se pongan a actuar, ejerzan esa autoridad, no la desperdicien porque están desperdiciando la autoridad que el pueblo les ha conferido porque no están haciendo lo que les corresponde en enfrentar a los delincuentes y ponerlos en su lugar y sí no hacen eso, se fomenta que se siga actuando”, afirmó.

Recordó que desde el PRI Michoacán se hace lo que corresponde como partido y se alzará la voz hasta cumplir con la herencia ideológica de quienes fundaron el tricolor.