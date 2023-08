Luego de que el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, afirmó que Genaro García Luna se encontraba detrás de los granadazos del quince de septiembre en Morelia, el secretario general del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas, afirmó que la izquierda busca sacar “raja política” con esta acusación.

“Lo lamentable es que siendo gobernador no haya presentado la denuncia, buscan sacar raja política. (…) No se vale que la izquierda lo utilice para denostar nuestro partido cuando García Luna no fue militante, Fidel Calderón también lo abandonó”, dijo.