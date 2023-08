La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que no habrá ninguna dificultad para que los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) sean utilizados por niñas, niños y adolescentes en el ciclo escolar 2023-2024.

Durante la conferencia de prensa para el análisis de los libros de cuarto grado de primaria en Palacio Nacional, confió en que prevalecerá el interés superior de niñas, niños y adolescentes en lo que respecta a la distribución de los LTG.

Todavía estamos en días para encontrar el mejor camino para que todas las niñas, los niños y los adolescentes cuenten con sus libros cuando inicien clases el 28 de agosto.

Pidió a docentes visitar la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) libros.conaliteg.gob.mx donde están todas las publicaciones, e invitó a revisar los libros, disfrutarlos y apropiarse de ellos.

Agradeció a madres, padres y familias por interesarse e informarse sobre el contenido de los nuevos LTG, así como a maestras y maestros que enviaron escritos, mensajes o hablaron por teléfono para manifestar su disposición para apoyar la propuesta pedagógica e informar sobre ella.

Comentó que la próxima semana se llevarán a cabo los talleres intensivos para docentes de Educación Básica en todo el país, donde habrá discusión y se recibirán propuestas educativas, siempre pensando en el bienestar de los estudiantes.

El académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IIUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel Rogelio Díaz-Barriga Casales, dijo que lo que se busca es transformar la educación, y esto implica modificar el plan de estudios, así como vincular a la escuela con la comunidad y una Nueva Familia de Libros de Texto que acompañe a los estudiantes.

Resaltó que “hoy el libro de texto no es libro de lecciones, es un libro que busca vincularse con la vida del estudiante y de apoyo al trabajo docente”.

Precisó que no es que no existan las matemáticas, sino que están presentadas en torno a la vida del niño y la niña, para que se apropien de ellas y esta disciplina no sea rechazada.

La profesora frente a grupo de la primaria “Emiliano Zapata”, en Atlixco, Puebla, Doritzzel Rosas Alonso, garantizó a madres, padres y familias que los contenidos de los nuevos LTG son actuales y están contextualizados, porque emanan de las realidades que día a día enfrentan las y los docentes.

Al presentar el catálogo de libros de texto para cuarto grado de primaria, afirmó que estos materiales promueven el trabajo interdisciplinario; dan sentido al conocimiento, y generan beneficios a las comunidades. “Son la base para generar un México más fuerte, más justo y más inclusivo”.

Describió los componentes del proyecto comunitario: “Luces, cámara, equidad de género”, mediante el cual se analizan situaciones injustas entre las tareas o roles que se asignan a mujeres y hombres en casa, escuela y comunidad.

La docente frente a grupo de la primaria “Niños Héroes de Chapultepec”, en Coyotepec, Estado de México, María Teresa Fuentes García, destacó su experiencia en el proceso de innovación y elaboración de los nuevos LTG, desde la convocatoria, preparación, aprobación y publicación de materiales educativos.

Expuso los componentes del Proyecto escolar “Cuándo cambió… ¿por qué cambió?”, del campo formativo de saberes y pensamiento crítico, que se vincula con los ejes articuladores de pensamiento crítico; igualdad de género; apropiación de las culturas, y artes.

Expuso que el proyecto despierta la reflexión en las y los estudiantes a través de la experimentación; la validación y la comprobación de premisas, y un enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sin desatender la evaluación, la cual es considerada una etapa fundamental en cada proyecto.

La maestra frente a grupo multigrado de la Escuela Primaria Indígena “Benito Juárez”, en el estado de Hidalgo, Arely Hernández Mendoza, sostuvo que, durante 26 años en los que ha pasado distintos modelos educativos, es la primera vez que observa que se concede un espacio curricular a las escuelas multigrado.

Explicó que el centro de la Nueva Escuela Mexicana son las niñas, los niños y los adolescentes y en las aulas se les da voz; además, destacó la autonomía profesional de profesores y el plan analítico, que permite tomar decisiones en razón a los diferentes contextos y se pueden vincular los campos.

Señaló que los títulos de cada proyecto escolar tienen antecedente en la experiencia de participación docente en los consejos técnicos escolares y en la elaboración del plan analítico, donde surgen necesidades, problemáticas o intereses.