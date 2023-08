Ante la insistencia de la administración estatal en Michoacán de realizar un evento masivo para presentar “el Plan Morelos”, el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, llamó al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, a recapacitar y cancelarlo, por considerar que violentará la ley y hará uso de recursos públicos de las y los michoacanos.

El líder estatal insistió en que se debe pensar primero en trabajar a favor de quienes han sido víctimas de la violencia, la cual no se detiene en el estado, hacer justicia para las familias fracturadas por la inseguridad, y a brindar mejores condiciones de vida a las y los michoacanos, antes de pensar en la realización de “eventos faraónicos”.

Sí Morelos viviera volvería a morir de la pena de usar su nombre para la organización de un evento faraónico como el que se pretende el próximo 20 de agosto. Morelos decía que la ley está por encima de todos, una buena ley está por encima de cualquier persona, y la ley es muy clara, y la ley se violará para la organización de ese evento, digan lo que digan, o hagan lo que hagan, porque se hará con recursos públicos.

Vestido de negro en señal de luto, el dirigente partidista indicó en rueda de prensa, que no hay condiciones para hacer ese tipo de actos, los cuales sólo buscan publicitar a un gobierno “que, si hiciera bien su trabajo, no ocuparía eventos, no ocuparía espectaculares”. Por ello, pidió que el recurso público se aplique a los municipios, así como a equipar de forma adecuada a los cuerpos policiales para frenar la escalada de violencia y delitos cometidos a diario en todo el territorio estatal.

Todos somos víctimas de una incesante escalada delictiva en donde los delincuentes son cada día más poderosos por la impunidad, que le permite actuar como si nada pasara y Michoacán está de luto y a merced de los criminales que no respetan un hogar, que no respetan un espacio de trabajo, hay robos, asaltos todos los días, y nadie hace nada para prevenirlo.

Finalmente, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Michoacán, convocó a las autoridades estatales a realizar un encuentro, pero en el epicentro de la violencia que ha dejado víctimas mortales, para desde ahí discutir, analizar y encontrar causas que originan la violencia en el país y en la entidad, para así poder encontrar coincidencias que permitan resolver la problemática.