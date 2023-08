Guillermo Valencia Reyes, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, hizo un llamado a los militantes de esta fuerza política que hayan sido invitados a las actividades que realizará Xóchitl Gálvez en la entidad, a reconsiderar su asistencia.

Y es que consideró que ésta podría ser interpretada como una intención de apoyo a la aspirante a coordinadora nacional del Frente Amplio por México, quien representa al Partido Acción Nacional (PAN).

“Les hago un llamado a quienes estén invitados que valoren su anticipación para que no sea interpretada como a intención de apoyar a un aspirante que no es de su partido, les guste o no soy el presidente del partido, y puedo hacer estos llamados, les pido que valoren su participación”, dijo.