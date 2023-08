La entrega anterior establecí que hay dos fuentes de motivación para provocar reacciones en el cerebro humano y poderlo persuadir:

1. Escapar de algo malo.

2. Experimentar algo bueno.

Hoy quiero concentrarme en, “escapar de algo malo”.

Tu vendes, te dediques a lo que sea, te aseguro que en realidad vendes; inclusive si buscas pareja, tratas de venderte como un buen ser humano para que te elijan. Ya no digamos si eres comerciante, empresario, político, una institución, etc. Vendes cosas, ideas, servicios, soluciones, la cura a dolencias o problemas, etc.

¿Cómo hacer para vender construyendo un discurso de venta o una comunicación de venta centrada en hacer que el cliente escape de algo malo?

Lo primero que debes hacer es definir, ¿qué está en juego para el cliente o qué podría perder el cliente en caso de no elegir lo que tú vendes?

Te dejo algunas ideas:

a) Si eres político define, ¿qué está en juego para el ciudadano elector si no te elige como la mejor opción política? Con la respuesta, construye tu neurocomunicación política para venderte.

b) Si eres comerciante y vendes, por ejemplo, mochilas para el regreso a clases preguntante, ¿qué puede perder el cliente si no elige las mochilas que ofreces? Con lo que respondas, podrás construir discurso y comunicación de venta comercial.

No es tan complicado, solo debes investigar cómo hacer comunicación y marketing de manera profesional, y te garantizo que vendas lo que vendas, crecerán tus ventas.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.