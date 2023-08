Silvano Aureoles Conejo, anunció que el proyecto Por Amor a México no se detiene y seguirá su ruta de realizar el segundo recorrido por todos los estados de la República Mexicana, para continuar escuchando a los sectores sociales, políticos y religiosos, que buscan la construcción de una verdadera propuesta nacional participativa y no, de acuerdos cupulares partidistas.

Durante la asamblea informativa que realizó en el municipio de Maravatío, Michoacán, en la que más de 3 mil personas y 30 delegados de igual número de estados del país lo respaldaron, el ex mandatario dijo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no debe regresar a la mesa del Frente Amplio por México, en tanto no se aclaren las cosas, “le pedí al presidente Zambrano, convocar al Consejo Nacional de manera urgente y presencial, para saber cuál camino seguir y, en el supuesto de que se acuerde continuar en el Frente, primero debe ponerse a consideración de la militancia a través de una consulta nacional”.

Silvano Aureoles subrayó que la propuesta que él le hace a la dirigencia nacional del sol azteca es que vaya solo a las elecciones del 2024, “como somos responsables y queremos rescatar a México, en noviembre, cuando inicie formalmente el proceso electoral, hagamos unas elecciones primarias entre el o la candidata del Frente y quien resulte de nuestro proceso”, sentenció.