El Frente Amplio por México, que integran el PRD, PAN y PRI, dio a conocer a los aspirantes a participar en el proceso de selección del candidato a la Presidencia fueron Santiago Creel Miranda y Xóchitl Gálvez, del PAN y Enrique De la Madrid Cordero y Beatriz Paredes Rangel del PRI.

El PRD no sólo dejó fuera al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sino que dados estos resultados no tiene ningún aspirante en la contienda.

Informaron los representantes del Frente, que de 33 personas que participaron en la primera fase del proceso interno de definición, 12 lograron entregar la primera parte de los requisitos; mismos que durante 28 días visitaron diversas entidades en busca de recolectar al menos 150 mil firmas.

Los esfuerzos no le alcanzaron al ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, inhabilitado para ocupar un puesto público, para ser de los finalistas, de ahí que tras la presentación de resultados emitiera un comunicado en el que dijo solicitaría una auditoría del proceso y exigió a su partido, el PRD, dejar de formar parte de la alianza.

Todo parece indicar que entre el PAN y el PRI definirán al candidato de la oposición a la Presidencia en 2024, y de no abandonar la alianza el PRD sumaria su estructura a la contienda.

Al momento el PRD no ha emitido ningún comunicado en respuesta a la solicitud de Aureoles conejo y se mantiene firme en su participación en la Alianza.