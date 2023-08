La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alerta a la ciudadanía sobre un mensaje falso que circula en la red social de WhatsApp.

Labores de investigación realizadas por el personal de la Policía Cibernética de esta institución, detectaron el siguiente texto: “Van a subir unas fotos del terremoto de Cariaco por Whatsapp. El archivo se llama Ondas Sísmicas CARD, no las abras ni veas, te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. NO LO ABRAN. También lo dijeron por TV”.

Por lo anterior, se pudo comprobar que dicho mensaje es falso y a su vez, fue desmentido por expertos en la materia, por lo que la SSP emite las siguientes recomendaciones:

– Mantenga la calma, analice la información, consulte a expertos e instituciones.

– Utilice responsablemente las redes sociales.

– Atienda solo la información que provenga de fuentes oficiales.

– No abra links, ni descargue archivos dudosos.

– Mantenga activa la verificación en dos pasos en sus cuentas de redes sociales.