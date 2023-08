Sin lugar a dudas, en Michoacán, el PRI será el fiel de la balanza en el próximo proceso electoral, consideró Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) priista, tras comentar que ya se rebasó el 60 por ciento de la meta estatal fijada de simpatías registradas para los aspirantes tricolores a la coordinación del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

En conferencia de prensa, Memo Valencia afirmó que el partido está listo para analizar en qué casos y en cuáles no, unirán fuerzas con partidos aliados para buscar presidencias municipales y diputaciones locales.

Así que estamos listos para analizar en dónde sí y en dónde no, si hay condiciones o no, y siempre privilegiando el interés de los priistas por encima de cualquier otro interés ajeno a nuestro partido, así que se cumplirá en Michoacán nuevamente, estamos a la vanguardia.

Recordó que la dirigencia estatal que encabeza junto con la secretaria general del partido, Xóchitl Gabriela Ruíz González, cuenta con todo el respaldo de la dirigencia nacional presidida por Alejandro Moreno Cárdenas, como también lo reafirmó el pasado fin de semana, el diputado federal, Rubén Moreira Valdez, durante su presencia en la jornada de capacitación para dirigencias de Comités Municipales, de ahí su determinación de que las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales sean decididas en Michoacán.

Las decisiones nacionales ya se tomaron, vamos juntos en un Frente Amplio con Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, vamos juntos en las elecciones federales, vamos juntos en el Senado, pero las decisiones locales estamos en proceso de análisis para ver si vamos o no juntos, y también ver en dónde vamos y no juntos, y aquel que piense que la decisión o cualquier decisión local se tomará en otro ámbito que no sea el estatal está muy equivocado y así lo dejó muy claro el diputado federal, Moreira.