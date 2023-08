Un hombre de 60 años fue agredido por policías al ser detenido en Zacualtipán, Hidalgo.

El adulto mayor murió debido a las lesiones ocasionadas por el abuso policiaco que sufrió la semana pasada.

En el video compartido en redes sociales se observa a un par de policías que llevan a cabo la detención de un hombre que describe se trata de un adulto mayor a quien le dan puñetazos varios golpes, entre puñetazos, cachetadas y patadas, ello de manera agresiva para colocarlo contra la pared y después subirlo a la batea de una patrulla y llevárselo.

La detención según indicaron usuarios en las redes sociales derivó en que el hombre detenido fue denunciado por alterar el orden público al transitar en estado de ebriedad por la vía antes mencionada.

Las personas que se encontraban grabando, al ver que continuaban los golpes en su contra, se escucha pedir a los policías no le pegaran más a la persona; sin embargo, los elementos no hicieron caso y señalaron que no estaban haciendo nada.

⭕️🚔|| A patadas y puñetazos al menos tres policías municipales de Zacualtipán, detuvieron a una persona de la tercera edad, el pasado fin de semana en la calle Aserraderos, presuntamente por alterar el orden público.

En las imágenes se muestra cómo los elementos someten a… pic.twitter.com/1ZeJ9X8b4J — Punto por punto (@puntoporpuntomx) July 25, 2023