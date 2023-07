Tras la reciente visita de Santiago Creel, senador y aspirante a la Presidencia de la República por el Frente por México, el edil de Morelia Alfonso Martínez Alcazar se dijo defensor de esta corriente política.

Expuso que si bien, acompañó a Creel en su visita a Morelia, lo hará también con los otros aspirantes que decidan recorrer la capital del estado.

“Soy defensor del Frente y estamos convencidos de este proyecto”, dijo.

Cuestionado sobre si también apoyaría a Silvanos Aureoles, ex gobernador de Michoacán, el edil capitalino dijo que el hecho de no poder estar en reuniones públicas no significa que no las sostenga en privado.