En medio de un ambiente hostil por la falta de acuerdos entre el PRI y PAN con el PRD, en Michoacán hoy se anunció la instalación del comité organizador del Frente Amplio por México, en el que pese a las diferencias en lo local, estuvieron presentes los representantes de los partidos que lo conforman.

En este escenario, el PRI, en voz de su dirigente estatal, Guillermo Valencia Reyes, reiteró que el tricolor no establecerá ningún acuerdo con el dirigente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, mientras que el PAN, en voz de su lideresa, María del Refugio Cabrera Hermosillo, anunció que tampoco generarán acuerdos con el PRD hasta que no se desmarquen de Movimiento Ciudadano, pues en el militan diversos actores políticos que consideran detractores, como es el caso de Oscar Escobar Ledesma, Víctor Manríquez González y Carlos Herrera Tello, además de la intervención indirecta del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Por su parte, el dirigente estatal del Sol Azteca, Octavio Ocampo Córdova aprovechó su turno en el estrado para señalar que las posturas personales deben dejarse de lado, por lo que le pidió a los dirigentes del PRI y PAN dirimir sus diferencias con él en otra ocasión, para así avanzar en la definición del escenario local de cara al próximo proceso electoral.

En este sentido, “Cuquita” Cabrera Hermosillo, presidenta del Comité del PAN en Michoacán explicó que a finales de agosto llevarán a cabo su consejo político, por lo que ahí definirán si van en alianza o no y bajo qué condiciones. Esperó que antes de esto, existan acercamientos con los dirigentes del PRI y PRD para generar acuerdos políticos en beneficio de los interesados.

Mientras que Memo Valencia ha señalado en reiteradas ocasiones que no tiene problemas con los perredistas ni con el instituto político, sino que las diferencias son únicamente con su dirigente, Octavio Ocampo.