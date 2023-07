¿Qué tan poderosas son las imágenes parar vender, para persuadir? Sin duda, las imágenes siguen siendo la manera más efectiva para posicionar un mensaje o para vender. Sin embargo, no cualquier tipo de imagen; hay unas más efectivas que otras al igual que diversas técnicas.

Les dejo unos datos para que conozcan el poder de las imágenes:

a) Procesamos una imagen, 600 veces más rápido que un texto.

b) Recordamos el 80% de lo que vemos, frente al 20% de lo que leemos.

c) El 83% de nuestras decisiones, están basadas en las imágenes que percibimos a través de la vista que estimulan el hemisferio derecho de nuestro cerebro.

Las imágenes tienen ese poder de penetración y pueden ser altamente persuasivas en las masas porque éstas suelen darlas por “verdad”, sobre todo en dos esquemas comunicativos: cuando se les aterroriza o cuando se les motiva para la acción.

De ahí que haya unas imágenes más efectivas que otras para vender, para colocar los mensajes deseados o para abrir la mente de las personas y depositar mensajes especiales.

¿Qué otro tipo de imágenes son más efectivas para vender? En realidad, hay variedad, pero se debe ser muy creativo para utilizarlas y, por ejemplo, si se sabe combinar una extraordinaria imagen con mensaje de texto, este coctel puede resultar aún más poderoso.

Les pongo un ejemplo de lo que resulta poco efectivo: piense en esos espectaculares que ponen las y los políticos en las calles. Un mes o más, mostrando a la persona que suele “lucir acicalada”. Dejar tanto tiempo la imagen de él o de la política es incorrecto si se quiere utilizar el poder de las imágenes, y el problema es que esto sucede por dos razones: 1.- el político no conoce de publicidad y no permitirá una estrategia disruptiva; 2.- el encargado de comunicación no conoce a profundidad del poder de las imágenes depositadas en el cerebro y no le presentará a su cliente o patrón una estrategia de imágenes y mensajes disruptivos.

Lo mismo ocurre en las ventas comerciales: no se conocen todas las potencialidades del neuromarketing y no se aprovecha esta disciplina.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho